Raz Degan nasconde un segreto ai naufraghi: il dramma dell’israeliano!

Raz Degan è destinato a vincere l’Isola dei Famosi 2017. A pochi giorni dalla finalissima che si svolgerà mercoledì 12 aprile, nessuno dei naufraghi è in grado di strappare la vittoria all’israeliano, diventato il beniamino del pubblico sin dalla prima settimana, anche a causa dell’atteggiamento ostile che gli altri concorrenti hanno avuto nei suoi confronti.

IL DRAMMA DI RAZ DEGAN

Il pubblico, di Raz Degan, ha sempre ammirato il suo atteggiamento sereno nonostante i ripetuti attacchi ricevuti. Di fronte alle critiche dei compagni, l’israeliano ha sempre risposto con il silenzio, non cedendo mai alle provocazioni. Sin dal primo giorno, l’ex compagno di Paola Barale ha sempre cercato di vivere con intensità l’avventura irripetibile dell’isola.

Raz, inoltre, non ha mai rivelato alcuni drammi del suo passato. Oltre ad aver dovuto affrontare la morte del suo adorato cane, Raz Degan, come ha confessato ai microfoni di Verissimo, prima della partenza ha subito un’operazione all’ernia del disco che lo ha costretto ad utilizzare la sedia a rotelle. Per un periodo, l’israeliano ha temuto anche di non poter più tornare a camminare ma, fortunatamente, grazie a numerose terapie, è riuscito a rialzarsi.

Da quando è sull’Isola dei Famosi 2017, tuttavia, pur avendo spesso mal di schienza, Raz Degan non ne ha mai parlato per non intenerire i compagni e il pubblico. Una scelta che piace davvero tanto ai telespettatori che lo hanno già eletto vincitore dell’isola.