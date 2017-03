Avanti un Altro: signora del pubblico si addormenta, la reazione di Paolo Bonolis (VIDEO)

Non si può certo dire che Avanti un Altro! sia un programma noioso, sia per il ritmo che per la conduzione del mitico Paolo Bonolis. Eppure durante una puntata andata in onda mercoledì 29 marzo, una signora del pubblico è riuscita ad addormentarsi sul più bello.

È successo durante lo spazio dedicato a Le canzoni di Jurgens, e la cosa non è passata inosservata. Quando Paolo Bonolis si è accorto di aver annoiato a tal punto il suo pubblico (o almeno una sua componente) ha cercato di recuperare regalando un siparietto davvero esilarante.

Con tanto di musichetta della ninna nanna in sottofondo gentilmente offerta dalla regia, il conduttore si è avvicinato alla donna e l’ha svegliata dolcemente: “Buongiorno, come va? Si potrebbe avere un caffè per la signora che si è appena svegliata?“. Inevitabile la battuta nei confronti di Jurgens : “Questo dovrebbe darle testimonianza che lei è un po’ rompi… Capito?!“.

