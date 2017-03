Claudio Sona si svela a Verissimo: “Mario Serpa non ha saputo tenermi testa”

Dopo Tina Cipollari, Gemma Galgani e Giorgio Manetti, nel salotto di Verissimo arriva anche Claudio Sona. Nella puntata dello show di canale 5 che andrà in onda domani, alle 16.10, l’ex tronista di Uomini e Donne, ai microfoni di Verissimo, ha parlato della sua storia con Mario Serpa, ormai finita.

CLAUDIO SONA TORNA A PARLARE DI MARIO SERPA

Dopo aver emozionato tutti nello studio di Uomini e Donne, Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati dopo pochi mesi. L’ex tronista veronese, ai microfoni di Verissimo, ha parlato così dell’ex compagn: “Stimo molto e voglio bene a Mario, ma è venuta a mancare la sintonia. Abbiamo passato momenti molto intensi, ma poi quando abbiamo avuto a che fare con la quotidianità abbiamo incontrato delle difficoltà. Eravamo diversi e distanti anche nel modo di pensare. Io sono molto ambizioso e adrenalinico. Avevo bisogno di una persona che mi tenesse testa e non l’ho trovata”.

Nonostante i fans sognino un ritorno di fiamma tra i due, Claudio Sona, almeno per il momento, lo esclude. Infine, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato della scelta di andare in tv mettendosi a nudo davanti al pubblico: “Non ho mai sofferto per la mia omosessualità. Non sono stato coraggioso ad andare in tv, ma ho solo portato la mia normalità in un altro luogo”.