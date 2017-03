Isola dei Famosi 2017: il pianto disperato di Malena, ecco perché!

Mancano solo dodici giorni alla finalissima dell’Isola dei Famosi 2017 e i naufraghi cominciano ad avere paura all’idea di dover tornare in Italia. Dopo aver trascorso più di sessanta giorni in Honduras, infatti, tornare alla realtà potrebbe essere davvero traumatico. Ne sa qualcosa Malena che si è lasciata andare ad un pianto disperato.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LA DISPERAZIONE DI MALENA

Malena che alla vigilia dell’avventura sull’Isola dei Famosi 2017 temeva di non riuscire a piacere al pubblico e di andare incontro ai pregiudizi a causa del suo lavoro, nella scorsa puntata del reality show ha avuto un piacevole riscontro. Il pubblico, infatti, l’ha premiata facendola restare sull’Isola e mandando a casa Samantha De Grenet.

A pochi giorni dalla finalissima, così, Malena ha confessato di aver vissuto un vero dramma a metà del suo percorso come naufraga. “Ho avuto una crisi. Avevo paura di tornare a casa e affrontare di nuovo tutti i pregiudizi e le critiche. Adesso, però, mi sento più forte“, ha dichiarato tra le lacrime Malena.

Una crisi dovuta al difficile rapporto con i genitori che non accettavano il suo lavoro. “Mio papà mi disse che se avessi abbracciato questo tipo di carriera non mi avrebbe più considerata sua figlia“, ha aggiunto ancora. Grazie all’isola, però, Malena è riuscita a ricucire i rapporti con la sua famiglia ricevendo un videomessaggio del padre e l’arrivo a sorpresa in Honduras della madre.