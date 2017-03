L’onore e il rispetto 5, anticipazioni seconda puntata: Tonio in pericolo, colpo di scena in arrivo!

L’onore e il rispetto 5, la famosa fiction di canale 5, è tornata in tv con l’ultimo, attesissimo capitolo. Il protagonista è ancora lui, Gabriel Garko, che torna a vestire i panni di Tonio Fortebracci, notevolmente cambiato rispetto alle precedenti stagioni. Nel cast ci sono anche Valerio Morigi, Giulia Petrungaro, Bruno Eyron, Daria Baykalova e Bo Derek.

L’ONORE E IL RISPETTO 5, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Dopo una prima puntata che ha regalato colpi di scena e che ha mostrato un Tonio Fortebracci nuovo e diverso rispetto al passato, la seconda puntata che andrà in onda venerdì 7 aprile, le sorprese non mancheranno. Al centro della trama ci sarà sempre Tonio Fortebracci che, pur essendo ancora vivo, non ricorda nulla del suo passato. Cosa succederà, dunque, nella seconda puntata de L’onore e il rispetto 5? Ecco tutte le anticipazioni.

Nella seconda puntata de L’onore e il rispetto 5, Tonio Fortebracci continuerò a non ricordare nulla della sua vita passata. Il commissario Maino, nel tentativo di fargli tornare la memoria e incastrare così Ettore De Nicola, gli mostrerà le foto della sua famiglia. Tonio, però, continuerà a non ricordare nulla. Nel frattempo, Ettore De Nicola e il procuratore Trapanese scopriranno che Tonio è ancora vivo. I due, timorosi che possa ricordare tutto e metterli in pericolo, preparanno un agguato con l’intento di ucciderlo ma qualcosa va storto. De Nicola, nel frattempo, comincia a provare un sentimento profondo per Rosalinda.