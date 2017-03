L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: venerdì 31 marzo 2017

Scopriamo insieme cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, venerdì 31 marzo 2017. Ecco l’oroscopo del giorno a cura di Paolo Fox!

Ariete: occupatevi di più della famiglia e dei sentimenti, dovete superare una piccola crisi. Se qualcuno vi ha danneggiati consultate un legale. Il periodo è di grandi cambiamenti, potreste essere proprio voi a volere trasformazioni sul lavoro. Oggi dovreste occuparvi di più della famiglia e dei sentimenti.

Toro: qualcuno ha dovuto affrontare un problema di salute, i prossimi mesi saranno favorevoli. Utilizzate aprile per prepararvi a qualcosa di bello. I single dovranno attendere maggio. Contenete le spese.

Gemelli: se ci sono stati dei problemi ora dovete superarli. In ambito lavorativo non sapete se continuerete o meno un certo rapporto. Per i nuovi incontri c’è tempo, questo periodo non è ricco di novità dal punto di vista pratico, ma in amore siete protetti.

Cancro: vi è capitato di dire qualcosa di troppo. Marzo non è stato un buon mese e anche la conclusione non è delle migliori. Sul lavoro potrebbero esserci conflitti o ritardi. Pazienza in amore e nei legami genitori e figli.

Leone: giornata faticosa ma non infruttuosa, entro la fine dell’estate dovete mettervi in gioco, le occasioni non mancano.

Vergine: rispetto agli inizi del mese avete molta energia in più. Progetti importanti sul lavoro, in amore non ci sono grandi novità, ma potrete contare su un mese di giugno molto bello.

Bilancia: questa giornata è importante, è come se doveste cancellare il passato e iniziare un nuovo progetto. C’è il timore che le trasformazioni possano portare disagio. Purtroppo le uniche rassicurazioni che si trovano arrivano da voi. Potete contare solo sulla vostra persona.

Scorpione: la luna opposta non ha il potere di buttare all’aria tutte le convinzioni e situazioni importanti, ma c’è un po’ di tensione. Resta comunque un momento di forza. L’amore è forte e interessante ma non così espansivo. C’è chi si aspetta sviluppi, ma futuri.

Sagittario: il momento è rigenerante. In questo periodo si fa più evidente il vostro lato conservatore soprattutto se avete una relazione d’amore da tempo. Il momento è di forza per chi vuole innovare.

Capricorno: tra venerdì e domenica bisogna recuperare i sentimenti. Se nel vostro percorso avete a che fare con persone che creano tensioni, cercate di evitare tutte le negatività.

Acquario: qualcuno potrebbe essere stato male e in questo momento ci sono dei rapporti che si rivelano complicati da portare avanti.

Pesci: resta un cielo fertile per chi vuole avere un figlio. Avreste bisogno di maggiore tranquillità. Chi è vicino a una persona Pesci deve cercare di rasserenarla, ultimamente i nati sotto questo segno sentono la necessità di sfogarsi.

Fonte: Televisionando.it