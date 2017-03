Ludovica Frasca svela tutto: “Ecco perché sto con Luca Bizzarri”

Bellissima e giovanissima, Ludovica Frasca è una delle veline di Striscia la Notizia più amata degli ultimi anni. Mora e con due bellissimi occhi chiari, Ludovica Frasca è riuscita a conquistare il cuore di Luca Bizzarri con il quale fa coppia fissa già da qualche tempo.

LUDOVICA FRASCA E L’AMORE CON LUCA BIZZARRI

Felice e innamorata di Luca Bizzarri, Ludovica Frasca non ama parlare molto della sua vita privata. Ai microfoni del settimanale Nuovo, tuttavia, la velina che lascerà Striscia la Notizia alla fine della stagione, ha fatto un’eccezione rivelando quanto sia stato difficile l’inizio del suo amore.

Ludovica Frasca, infatti, ha svelato che, inizialmente, la sua storia con Luca Bizzarri non è stata presa benissimo dai genitori, soprattutto a causa della differenza d’età. Ludovica, infatti, ha 24 anni mentre Luca Bizzarri 45.

“All’inizio è stata un po’ così, ma adesso va meglio. Il matrimonio? No, non ne parliamo: sono ancora troppo giovane” – ha raccontato la velina al settimanale – “Luca e io ci siamo trovati soprattutto per le nostre affinità caratteriali. Siamo stati molto fortunati. Luca è una persona molto discreta e penso sia una cosa bella. Non si tratta di timore: l’amore è una cosa così personale che si snaturerebbe se fosse sbandierato ai quattro venti. Posso dire che siamo felici insieme”.