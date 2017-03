Uomini e Donne, è bufera sul trono classico: Rosa Perrotta sbotta e racconta la verità!

E’ bufera sul trono classico di Uomini e Donne. A finire nel mirino del pubblico è stata la tronista salernitana Rosa Perrotta che, secondo alcuni rumors che circolano con insistenza sui social, sarebbe fidanzata da tre anni con Evaristo, il figlio di una ricca famiglia italiana.

UOMINI E DONNE, LA VERITA’ DI ROSA PERROTTA

Dopo essere finita al centro delle polemiche per la sua conoscenza con Alex Adinolfi che sta conoscendo a Uomini e Donne e con il quale sembra esserci molto feeling, Rosa Perrotta è finita nel mirino dei fans del programma di Maria De Filippi per i rumors sul suo presunto fidanzato. Una voce che è stata riportata in studio da Gianni Sperti, convinto che Rosa sia realmente fidanzata e che Alex le stia semplicemente reggendo il gioco.

A smentire tutto, perà, è stata la tronista di Uomini e Donne che ha raccontato la verità sul suo fidanzamento precendente a Uomini e Donne al settimanale Mio.

“È una relazione che riguarda il mio passato. È una persona che stimo tantissimo e che ci sarà sempre nella mia vita. È un ragazzo con il quale tranquillamente vado a prendere il caffé, se mi chiama” – afferma la tronista che poi aggiunge – “Ci siamo accorti che era finita quella passione che è necessaria perché si continuino a fare delle cose”.

Nessun fidanzamento in corso, dunque, per Rosa Perrotta che spera davvero di trovare l’amore sul trono di Uomini e Donne.