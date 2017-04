Ambra Angiolini e Francesco Renga ancora insieme. Nessun ritorno di fiamma tra l’attrice e il cantante che, questa sera si ritroveranno nello studio di Amici di Maria De Filippi per il secondo serale del talent show, al centro della bufera per l’atteggiamento di Morgan.

AMBRA ANGIOLINI E FRANCESCO RENGA INSIEME AD AMICI

Ambra Angiolini, insieme ad Eleonora Abbagnato, Daniele Liotti ed Ermal Meta forma la giuria del serale di Amici 16. Francesco Renga, invece, è uno degli ospiti musicali della seconda puntata di Amici. Oltre a Fabrizio Moro e all’ospite internazionale LP, infatti, Francesco Renga che è stato anche un giudice di Amici, torna nel talent per duettare con uno dei concorrenti. Durante la serata avrà così modo d’incontrare l’ex compagna nonchè madre dei suoi figli Ambra Angiolini che, questa sera, sarà protagonista di un divertente momento con Daniele Liotti, Maria De Filippi e l’attore americano Matt Dillon, giudice speciale del secondo serale.

Nonostante la separazione, Ambra Angiolini e Francesco Renga sono riusciti ad instaurare un ottimo rapporto soprattutto per il bene dei figli. Subito dopo la separazione, infatti, Francesco Renga rilasciò le seguenti dichiarazioni ai microfoni del settimanale Oggi:

“Credo sia fondamentale che l’amore si respiri e questo nella mia famiglia è sempre successo. E succede anche adesso nel senso che io e Ambra abbiamo mantenuto un ottimo rapporto e abbiamo la fortuna di poter stare con i bambini anche insieme, in maniera molto serena, siamo felici di poterci dedicare a tempo pieno al tesoro che abbiamo messo al mondo. Io e Ambra ci siamo sempre divisi in egual misura i compiti. Nel momento in cui non lavoriamo, facciamo i genitori a tempo pieno. Cucinare, vestirli, metterli a letto: la vita normale che abbiamo voluto per loro. Per questo abbiamo deciso di vivere in provincia, avevamo voglia di avere una vita tranquilla per noi e per i nostri bambini”.