Cicciolina: “Tutta la verità su quel rapporto con il cavallo” (VIDEO)

Se chiedete a chiunque “Chi è Cicciolina?“, quasi tutti vi risponderanno “una pornostar“. E se chiedete di andare più nello specifico, in molti vi risponderanno “Quella che ha fatto sesso con un cavallo“.

In realtà pare si tratti di una specie di leggenda metropolitana, almeno a quanto sostiene l’ex pornoattrice che, ospite di CCN (Comedy Central News) ci ha tenuto a smentire la cosa: “Io non ho mai fatto sesso col cavallo, ma si può? Il cavallo ha delle dimensioni troppo grandi perché possa penetrare una donna. Sono il primo caso di post – verità della storia!“.

Ilona Staller ha rivelato che, in realtà, era tutta colpa di Google: “In ‘Cicciolina Number One’, il mio film degli anni ’80, non ero io, ma Denise Dior, che ho visto “moinare” col cavallo. Il resto però non l’ho visto per via delle dimensioni del cavallo“.