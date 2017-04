Isola dei Famosi 2017: gesto choc di Raz Degan contro gli altri naufraghi!

Il gesto choc di Raz Degan contro gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017 rischia di scatenare la tempesta a pochi giorni dalla finalissima, in programma mercoledì 12 aprile. L’israeliano, infatti, dopo essersi ripreso dal morso di uno scorpione, ha deciso di provocare pesantemente gli altri naufraghi.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, IL GESTO CHOC DI RAZ DEGAN

Dopo essere stato morso da uno scorpione all’Isola dei Famosi, Raz Degan è stato per qualche ora fuori uso a causa degli antidolorifici che gli ha somministrato il dottore. Dopo essersi ripreso, l’ex compagno di Paola Barale è tornato subito in pista. Prima è andato alla ricerca dei cocchi e poi si è dedicato ad una nuova battuta di pesca nella speranza di riuscire a prendere qualche pesce.

Dopo una fruttuosa battuta di pesca, Raz Degan si è diretto verso gli altri naufraghi dove ha offerto un pesce a Giulio Base ad una condizione. L’attore e il regista avrebbe dovuto mangiarlo con lui lasciando Malena, Nancy Coppola e Simone Susinna a pancia vuota. L’offerta choc di Degan ha lasciato senza parole l’attrice di film e luci rosse e la cantante napoletana che hanno sottolineato nuovamente il suo egoismo. Giulio Base, invece, visibilmente in difficoltà, ha preferito non accettare per poi dividere un granchio con Simone, Malena e Nancy.

Quello di Raz Degan è stato, dunque, un gesto puramente provocatorio. L’israeliano sta cercando di far venir fuori la vera personalità dei suoi compagni d’avventura?