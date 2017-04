Stefano De Martino come Belen: anche il ballerino prova la pole dance (VIDEO)

Ricordate il video hot e super contestato in cui Belen prova la pole dance? Beh la showgirl argentina deve aver ispirato anche l’ex marito Stefano De Martino (che certo deve aver visto, come molti italiani, il video dell’esibizione sui social).

Già perché anche il ballerino ha provato a cimentarsi con quella che ormai viene considerata una vera e propria disciplina sportiva, più che un’esibizione da night club. Praticare la pole dance infatti allena e rinforza tutta la muscolatura, ed è una disciplina adatta anche agli uomini. Soprattutto ai ballerini come Stefano.

E questo video ne è la dimostrazione….

State pensando che non riuscireste mai ad appendervi a un palo come una bandiera? Pensate di essere troppo fuori forma per darvi alla pole dance? Guardate un po’ l’esibizione di ballerina taglia Over che si è presentata a Britain’s Got Talent: vi ricrederete!