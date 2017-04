Il Segreto, anticipazioni dal 3 all’8 aprile: Hernando in fin di vita, Beatriz scopre tutto, Francisca trama ancora

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

IL SEGRETO 3 APRILE

Hernando si ammala mentre Lucas scopre di aver preso il morbilo. Camila, dopo essersi rimessa, decide di restare accanto al marito e assisterlo amorevolmente esattamente come lui ha fatto con lei. Onesimo, nel frattempo, cerca di organizzare il torneo di braccio di ferro ma Nicolas cerca di fermarlo dal momento che nessuno vorrà sfidare Mauricio.

IL SEGRETO 4 APRILE

Francisca e Severo continuano a collaborare per difendere Puente Vejo dagli attentatori. Severo chiede così a Sol, Candela e Carmelo di accompagnarlo alla riunione che si terrà a Villa Montenegro per dimostrare che i potenti di Puente Vejo hanno unito le forze ma i tre rifiutano.

IL SEGRETO 5

Camila è sempre al capezzale di Hernando. Dopo tante cure, la donna riesce a fargli abbassare la febbre. Lucas, così, si prepara ad operarlo. Severo, nonostante il parere contrario di Candela, decide di partecipare comunque alla riunione di Francisca.

IL SEGRETO 6 APRILE

Alfonso e Raimundo, sempre più sospettosi nei confronti di Rafaela, cominciano ad indagare per scoprire la verità. Raimundo, infatti, teme che Rafaela abbia messo una bomba alla villa mentre Mauricio decide di non partecipare al torneo di braccio di ferro. Hernando riprende finalmente conoscenza e riconoscenza Camila. I due sembrano sempre più uniti e innamorati. Nel frattempo, la villa di Francisca viene evacuata per precauzione: ci sarà davvero una bomba?

IL SEGRETO 7 APRILE

Rafaela è latitante mentre Emilia, preoccupata per Matias, organizza una telefonata tra lui e Prado a cui il ragazzo racconta quello che è successo con Prado che, furiosa, decide di rompere con lui. Camila continua ad indagare sul passato di Hernando e trova delle foto di Beatriz quando era ancora piccola. Nelle foto ci sono anche una donna e un bambino che lei, però, non riconosce. Camila decide così di mostrare le foto a Beatriz che resta sconvolta quando le vede.

IL SEGRETO 8 APRILE

Dopo aver visto le foto, Beatriz reagisce con grandissima emotività riconoscendo nel bambino la persona protagonista dei suoi incubi. Francisca, invece, continua a mostrarsi cordiale e disponibile con Severo anche se in realtà continua a tramare contro di lui.