Maria Grazia Cucinotta: «Avere il secondo figlio è l’unico desiderio rimasto irrealizzato»

48 anni e non sentirli? Dipende. Da certi punti di vista, Maria Grazia Cucinotta non dimostra affatto la sua età. Ma per certi aspetti se la sente tutta, come quando pensa a quel secondo figlio mai avuto.

«Avere il secondo figlio è l’unico desiderio rimasto irrealizzato» ha confessato l’attrice, madre della 15enne Giulia, a Vanity Fair.

«A 18 anni ricordo avrei voluto rifarmi il seno per potere sfilare – ricorda Maria Grazia – Ero pronta all’intervento, chiamo mia mamma che urlandomi nella cornetta che aveva sbagliato tutto m’investì di così tanti sensi di colpa da fermarmi. E per fortuna. Il mio senone era perfetto per Indietro tutta. Le altre intorno avevano tutte le spugnette».

Oggi l’attrice porta ancora con fierezza quel seno “ingombrante”, così come porta con fierezza i segni dell’età che inevitabilmente avanza: «Invecchiare significa che sei viva, e un segno sulla faccia è solo una cazzata su cui non ti devi soffermare. Le rughe più le guardi e più ne vedi. Non è un caso che andando avanti con gli anni si vede sempre meno da vicino».

In cucina però Maria Grazia ci vede benissimo, e lo ha dimostrato a Celebrity Masterchef dove, nonostante la recente eliminazione, si è saputa distinguere anche come cuoca: «È stata un’esperienza che mi ha distrutta. Evidentemente ho dei limiti: competitiva nella squadra, non è mia natura esserlo con l’altro. Ho fatto uno sforzo micidiale, poi sono crollata».

Anche in amore, nulla da dichiarare. Da 23 anni, Maria Grazia Cucinotta e il compagno Giulio Violati, immobiliarista, fanno coppia fissa: «Siamo stati bravi. Che ci si mette un attimo a lasciarsi. Basta aprire una porta e andarsene. Ma lui ha sempre accettato la mia libertà di prendere una valigia e dover partire. Per un figlio puoi vivere incatenata. Per un uomo no».