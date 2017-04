Beautiful, anticipazioni dal 3 all’8 aprile: la clamorosa decisione di Brooke per amore di R.J.

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL 3 APRILE

R.J., il figlio di Ridge e Brooke, torna improvvisamente a Los Angeles chiedendo di poter restare a vivere in famiglia. Brooke, però, le dice che sta per sposare Bill. R.J., però, non è affatto d’accordo. Steffy, nel frattempo, non sa ancora cosa fare con Wyatt perchè, al momento, pensa unicamente alla Forrester.

BEATUFIL 4 APRILE

R.J. non vuole che Brooke sposi Bill, così si reca nell’ufficio di Spencer a cui chiede di rinunciare a sua madre. Bill, però, perde la pazienza e gli dice che non rinuncerà mai a Brooke. Thomas e Steffy attendono con ansia il matrimonio di Bill e Brooke ma Ridge frena il loro entusiasmo rivelando la brutta reazione avuta da R.J.

BEAUTIFUL 5 APRILE

Quinn è felice del suo imminente matrimonio con Eric e ringrazia Ivy, l’unica che è dalla sua parte e che accetta la sua relazione con Eric.

BEAUTIFUL 6 APRILE

Mentre Eric chiede a Quinn di sposarsi immediatamente, R.J. chiede a Brooke di annullare il matrimonio con Eric. Di fronte alla richiesta del figlio, Brooke decide di prendersi del tempo per decidere.

BEAUTIFUL 7 APRILE

Brooke decide di accontentare R.J. e rimanda il matrimonio con Bill rendendo felice anche Ridge. Eric, invece, è sepre più felice con Quinn e accelera i preparativi del matrimonio.

BEAUTIFUL 8 APRILE

Tutta la famiglia Forrester tenta di convincere ancora una volta Eric ad annullare le nozze con Quinn ma lui rifiuta categoricamente. Carte consegna ad Eric i documenti per il matrimonio, compresa una carta che tutela l’azienda. Eric capisce che è un’idea di Ridge. Nel frattempo, Rick, Ridge, Steffy, Maya, Pam, Zende, Thomas e Felicia decidono di non partecipare alla cerimonia. Eric chiede a Quinn di firmare tutti i documenti temendo la sua indignazione ,a la donna firma senza problemi rendendolo l’uomo più felice del mondo.