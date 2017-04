Belen Rodriguez replica a Report: “Il Ricci ha già smentito tutto”

driguez

Nei giorni scorsi, Report, il programma di Raitre, aveva trasmesso un servizio in cui un ex cuoco del ristorante Ricci puntava il dito contro Joe Bastianich e Belen Rodriguez, proprietari del locali. L’ex dipendente avrebbe denunciato una situazione lavorativa che non sarebbe tutta rosa e fiori.

BELEN RODRIGUEZ REPLICA A REPORT

“Fino all’ultimo pensavo ‘ci sono grossi personaggi, è impossibile essere trattato come negli altri ristoranti’. E invece la delusione è ancora più grande perché i personaggi sono più grandi. Il Ricci è di Bastianich, della Belen. Ero assunto in regola, mi capitava di lavorare anche 16-17 ore al giorno ma mi pagavano per 8 ore al giorno. Ed era sistematico. Mi lamentavo? Certo, ma la risposta era che se non mi stava bene me ne potevo andare”, sono le parole pronunciate dall’ex dipendente del Ricci ai microfoni di Report.

Oggi, tuttavia, è arrivata la smentita di Belen Rodriguez che, ai microfoni di Striscia la Notizia che ha consegnato a lei e ad Andrea Iannone un tapiro, ha smentito dichiarando: “Il Ricci aveva già smentito subito dopo la messa in onda del servizio”.

Una smentita secca e laconica quella della showgirl argentina che ha preferito non aggiungere altro.