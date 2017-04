Ermal Meta fidanzato con un personaggio famoso da 7 anni: ecco chi è

Chi l’avrebbe mai detto? Ermal Meta non solo è felicemente fidanzato da ben 7 anni, ma può vantare al suo fianco un nome noto quanto il suo.

Stiamo parlando della speaker di Rtl e Radio Zeta Silvia Notargiacomo, la cui influenza positiva sul cantante ha contribuito non poco al successo ottenuto da Ermal Meta a Sanremo: “L’amore nella mia vita ha un ruolo centrale – ha dichiarato lui sulle pagine di Chi – Amo e difendo l’amore. Quando noi facciamo qualcosa, ruota intorno all’amore. È un po’ come il sole, quando non c’è non vuol dire che non esista, soltanto che non c’è in quel momento. Tutto qui. Volete sapere come sta il mio cuore? Diciamo che è ben alimentato“.