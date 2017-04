Una Vita, anticipazioni dal 3 al 7 aprile: un terribile lutto alle nozze di Ramon e Trini

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 3 APRILE

Victor racconta a Ramon e Trini che con Maria Luisa non è successo assolutamente nulla nonostante la notte trascorsa insieme. Ramon, di fronte alla sincerità del ragazzo, decide di autorizzare il fidanzamento. Humildad trova finalmente lavoro e Mauro pensa di poter finalmente lasciare per poter essere felice insieme a Teresa.

UNA VITA 4 APRILE

Durante un incontro con Felix De La Vega, Cayetana lo minaccia per avere la sua autorizzazione all’apertura della scuola. Martin chiede a Casilda di sposarlo e la giovane accetta con gioia. Tra Ursula e Cayetana le cose vanno sempre peggio fino a quando la donna le rivela di conoscere la sua vera identità.

UNA VITA 5 APRILE

Ursula decide di proporre un accordo a Cayetana: se continuerà a tenerla al suo servizio e la tratterà con rispetto, non svelerà nulla del suo segreto. Dopo aver chiesto consiglio a Fabiana, Cayetana accetta. Rosina nega a Casilda un anticipo dello stipendio impedendole così di poter acquistare un vestito per il matrimonio di Trini.

UNA VITA 6 APRILE

Leandro decide di chiedere finalmente a Juliana di sposarlo. Mauro confessa a Teresa di aver lasciato Humildad. I due, felici, si baciano ma poco dopo Humildad arriva ad Acacias. Cayetana, sempre più sospettosa nei confronti di Teresa, chiede a Celia di farla uscire dalla sua vita. Maria Luisa e Victor annunciano finalmente il loro matirmonio. Calanda arriva ad Acacias con un vaso di fiori al cui interno c’è una bomba e chiede a Casilda di portarlo in chiesa.

UNA VITA 7 APRILE

Casilda arriva in chiesa con il vaso al cui interno c’è la bomba. Humildad vede Mauro con Teresa e si rende conto che tra i due c’è del tenero. La cerimonia di nozze di Ramon e Trini si svolge senza intoppi ma quando gli sposi e gli invitati escono dalla chiesa scoppia la bomba che provoca molti morti.