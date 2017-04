Uomini e Donne: si lasciano dopo due anni d’amore, i fan sono sconvolti

Sembrava un pesce d’aprile perché l’annuncio, dato da entrambi sui rispettivi canali Instagram proprio venerdì 1 Aprile, arrivava all’improvviso e inaspettato. E invece è tutto vero: dopo poco più di due anni d’amore (si erano dichiarati a vicenda a maggio 2015), gli ex protagonisti di Uomini e Donne, il tronista Fabio Colloricchio e la corteggiatrice Nicole Mazzocato, si sono detti addio.

“Non piangere perché è finita. Sorridi perché è successo” ha scritto lui, “È andata così” ha confermato lei, in due post abbastanza enigmatici che però hanno subito messo in allarme i fan.

A chi pensava a un pesce d’aprile (complici i tanti scatti da innamorati che entrambi pubblicavano sui loro profili fino a pochi giorni prima), la coppia ha confermato che era tutto vero: “Purtroppo non è uno scherzo, non sempre le cose vanno come vogliamo” ha scritto Nicole.

Anche l’ex tronista ha voluto smentire le voci su uno scherzo pubblicando un video: “Volevo avvisarvi che non è un pesce d’aprile, purtroppo è la verità“.

A confermare le versioni di entrambi ci ha pensato quello che sostiene essere un amico in comune della coppia, che sotto a un post di Fabio ha commentato: “È stato ospite qui da noi, abbiamo avuto modo di parlare. Anche se non si è sbilanciato più di tanto, ha confermato che si sono lasciati dicendo inoltre che ‘Nicole deve togliere tutte le cose che ha lì a Roma a casa e che non bisogna perdonare queste cose perché si finisce con lo stare ancora più male‘”.

Cosa ci sarà da perdonare? Che ci sia di mezzo un tradimento?