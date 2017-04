Isola dei Famosi 2017, durissimo due di picche per Malena

A pochi minuti dalla diretta della semifinale dell’Isola dei Famosi 2017, per Malena, arriva un durissimo due di picche. L’attrice di film a luci rosse non ha mai nascosto di provare una forte attrazione per Simone Susinna a cui ha deciso di confessare i suoi sentimenti ricevendo, però, uno schiaffo come risposta.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, SIMONE SUSINNA RIFIUTA MALENA

Simone Susinna, dopo aver vinto un pranzo da condividere con un compagno, ha scelto Malena. I due hanno approfittato dell’occasione per chiarire la natura del loro rapporto. “Io non posso nascondere di provare un’attrazione fisica per te” – ha confessato Malena a cui Simone Susinna ha risposto così – “Se qualcosa non scatta in tre, quattro settimane, non è questione di essere timidi. Se non nasce niente, ci sono dei motivi”.

Di fronte alle parole di Simone, Malena non ha nascosto la sua delusione al punto da affermare: “Mi prendo questo schiaffo”. Tornati sull’Isola, gli altri naufraghi hanno notato il malumore di Malena. Secondo Giulio Base, infatti, l’attrice di film a luci rosse sarebbe innamoratissima del modello.

Simone Susinna, poi, ha confessato l’accaduto a Raz Degan: “Malena mi ha detto: ‘Ho dell’attrazione verso di te’, io le ho fatto capire che non…che era diverso per me, anche perché non voglio fraintendimenti fuori. Non sono venuto qui per fare la storia d’amore. Sono venuto qui per una crescita mia. Lei come l’ha presa? Tranquilla, è grande. Lei ha una mente aperta, già per il lavoro che fa”.