Isola dei Famosi 2017, il naufrago sta male: necessaria la corsa in ospedale a poche ore dalla diretta

L‘Isola dei Famosi 2017 continua a regalare colpi di scena. A poche ore dalla diretta, infatti, il naufrago è stato portato in ospedale. Chi sarà tra Raz Degan, Giulia Base, Simone Susinna, Nancy Coppola e Malena il concorrente che sta facendo preoccupare i fans?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, RAZ DEGAN IN OSPEDALE

La produzione dell’Isola dei Famosi 2017, nelle ultime ore, ha deciso di portare Raz Degan in ospedale. Nessuna paura, però, per il naufrago che, nonostante le evidenti difficoltà fisiche, sta bene e sta cercando di andare avanti fino alla finalissima. Raz, infatti, è stato trasportato in ospedale solo per effetturare dei nuovi controlli dopo essere stato morto da uno scorpione.

La paura, dunque, sembra superata. Raz ha anche dimenticato gli effetti collaterali degli antidolorifici ci d che gli erano stati prescritti dal medico. Prima di recarsi in ospedale, inoltre, l’israeliano, parlando con Nancy Coppola, si è lasciato andare ad uno sfogo sulla sua vita.

“Ieri sera quando ero sveglio, in pieno dolore, ho contemplato un po’ la mia vita. La mia scelta di essere nomade ha creato questo personaggio, questo carattere, la vita che ho. Infatti, a cinquant’anni, non ho famiglia, non sono sposato e non ho figli. Rimpianti? Sì, ma durano dieci minuti”, ha confessato Raz lasciandosi andare ad uno sfogo che ha spiazzato anche Nancy.