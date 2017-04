Uomini e Donne shock, la dolorosa confessione della tronista: “Il tumore ha lasciato in me delle ferite profonde”

E’ una confessione dolorosa quella fatta da Sonia Lorenzini ai microfoni del settimanale Di Più Tv. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha svelato di aver avuto un cancro con cui fa i conti ancora oggi. Dietro il meraviglioso sorriso che sfoggia grazie all’amore che Emanuele Mauti le regala ogni giorno, dunque, si nasconde un grande dolore.

SONIA LORENZINI, LA CONFESSIONE SULLA MALATTIA

Sonia Lorenzini non ha mai nascosto la sua malattia. L’ex tronista confessa di essersi ammalata nel 2010 quando, a causa di un rigonfiamento sul collo, decise di sottoporsi ad una serie di esami che evidenziarono la presenza di un cancro. Fortunatamente, però, era benigno anche se Sonia si è dovuta comunque sottoporre ad una serie di cure che hanno lasciato delle conseguenze sul suo corpo.

“Ho iniziato a prendere farmaci che servivano a tenere sotto controllo il funzionamento della tiroide. Ma la situazione è peggiorata, il nodulo è diventato sempre più grosso” – confessa Sonia Lorenzini che poi svela di aver dovuto assumere diversi farmaci – “Ho iniziato subito a dimagrire, poi sono ingrassata, poi ho di nuovo perso peso. Ci è voluto parecchio tempo prima che trovassi un equilibrio. E ne ho sofferto. Da allora ho fatto di tutto per tornare in forma. Tuttora sono fissata con la linea, faccio sport e sto attenta all’alimentazione. Ma il mio corpo non è più tornato snello e sodo come prima”.

Fortunatamente, Sonia Lorenzini ma rivela di avere ancora delle ferite: “Anche se sono guarita, il tumore ha lasciato in me delle ferite che solo ora stanno iniziando a guarire”. Sonia, poi, ha aggiunto che solo ora, grazie all’amore del fidanzato, sta ritrovando la fiducia in se stessa.