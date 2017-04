Uomini e Donne: “voglio una donna bella”, la confessione di Marco Cartasegna

Marco Cartasegna svela la sua donna ideale. Il tronista milanese di Uomini e Donne non nasconde di dare molta importanza all’aspetto fisico e di volere al suo fianco una donna bella. Non è un caso, dunque, che i suoi occhi si siano posati subito su Soleil Sorgè, la bella corteggiatrice di Luca Onestini che ha subito conquistato le sue attenzioni.

UOMINI E DONNE, MARCO CARTASEGNA SVELA LE SUE CARTE

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Novella 2000, Marco Cartasegna ha svelato cosa deve avere una donna per conquistarlo: “In una donna cerco lealtà, fedeltà, rispetto. Deve essere bella, mi interessa molto l’aspetto fisico. E poi non deve essere banale”.

Marco Cartasegna, con una laurea conseguita all’Università Bocconi di Milano, spera di non fare la figura dello stupido in tv e aggiunge di avere un modo a cui si ispira per il suo percorso sul trono di Uomini e Donne.

“Sono in tv per esprimere chi sono, non vorrei che la gente percepisse che sono uno senza cervello. E poi non mi interessa il successo fine a se stesso, vorrei che la gente mi percepisse come un ragazzo con la testa. Non voglio essere cafone, mi ispiro a Andrea Damante. Mia sorella dice che siamo simili”.