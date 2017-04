Aurora Ramazzotti pazza d’amore per Goffredo Cerza: le foto!

Aurora Ramazzotti pazza d’amore per Goffredo Cerza esattamente come mamma Michelle Hunziker lo è del marito Tomaso Trussardi. La figlia di Eros e della showgirl svizzera non si nasconde più e, davanti ai paparazzi del settimanale Chi, ha dato sfogo a tutta la sua passione.

AURORA RAMAZZOTTI E GOFFREDO CERZA, UN AMORE BENEDETTO DA MAMMA MICHELLE HUNZIKER

Aurora Ramazzotti è davvero innamorata di Goffredo Cerza che ha già avuto il piacere e l’onore di conoscere la famosa suocera. Michelle Hunziker, infatti, ha già fatto la conoscenza del fidanzato della figlia che sembra molto felice e serena. I paparazzi del settimanale Chi hanno beccato la giovane coppia in un’area di servizio vicino Bologna dove, davanti all’obiettivo dei paparazzi, si sono scambiati baci passionali.

Goffredo Cerza è di Roma ma studia ingegneria a Londra dove pare sia scoccata la scintilla con Aurora. La storia tra i due va avanti da qualche mese ma solo ora sono usciti allo scoperto. Tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sembra sia vero amore. Alla sua età, mamma Michelle visse la grande storia d’amore con Eros Ramazzotti. Aurora è pronta a seguire le orme della madre? Per il momento si gode la felicità di questa nuova relazione concentrandosi anche sulla sua carriera.