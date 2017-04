Daniele Liotti di nuovo papà: l’attore aspetta una bambina dalla compagna Cristina D’Alberto

E’ un momento magico per Daniele Liotti. L’attore di Un passo dal cielo 4, attualmente membro della giuria di Amici di Maria De Filippi, aspetterebbe una bambina dalla compagna. A darne notizia è il settimanale Chi che, nelle sue chicche di gossip scrive: “Il neo giudice di Amici 16 e attore Daniele Liotti aspetta una bambina dalla compagna Scila. Liotti ha un altro figlio, appena maggiorenne, di nome Francesco, nato da una precedente relazione”.

DANIELE LIOTTI PAPA’

In realtà, a rendere Daniele Liotti padre per la seconda volta non sarà Scila Battistella, sua ex fidanzata ma l’attrice Cristina D’Alberto, la Greta di Un posto al sole, con cui l’attore ha partecipato insieme anche al figlio Francesco alla cerimonia per il Premio Bacco che si è tenuto a Berlino lo scorso febbraio.

Ad annunciare per primo la dolce attesa di Cristina D’Alberto è stato il settimanale Diva e Donna che, poche settimane fa aveva beccato la coppia all’uscita da una clinica di Roma. Cristina D’Alberto ha accompagnato Liotti anche all’incontro di tutto il cast di Un passo dal cielo 4 in occasione dell’ultima puntata. Sulla pagina ufficiale della fiction di Raiuno, infatti, la sera dell’ultima puntata, è stato pubblicato un video girato in diretta in cui appariva anche l’attrice.

Daniele Liotti, dunque, già papà di Francesco, ormai 18enne, è pronto a ripetere l’esperienza della paternità.