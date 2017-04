Isola dei Famosi 2017, Stefano Bettarini gela Alessia Marcuzzi: il post sui social a pochi giorni dalla finale

Stefano Bettarini pubblica un messaggio sui social lasciando senza parole Alessia Marcuzzi. A pochi giorni dalla finalissima dell’Isola dei Famosi 2017, l’inviato del reality show ha letteralmente gelato la conduttrice e il pubblico dell’Isola.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, L’ANNUNCIO DI STEFANO BETTARINI

Dopo aver gestito la Palapa nel corso della semifinale dell’Isola dei Famosi durante la quale Eva Grimaldi e Raz Degan hanno conquistato un posto in finale. Malena e Simone Susinna, invece, sono i protagonisti dell’ultimo televoto prima della finalissima. A conquistare le luci della ribalta, però, oggi è stato Stefano Bettarini con un post pubblicato sui suoi profili social.

L’ex calciatore, infatti, ha salutato la Palapa annunciando l’addio all’Isola dei Famosi 2017. Un gesto doveroso prima di tornare in Italia ma le parole di Bettarini sembrano quelle di chi annuncia un addio definitivo. “Lo spegnimento della Palapa è il completamento di questo periodo, lungo e faticoso, lontano dai miei affetti più cari. Ma si spegne un luogo che, in questa avventura, è stato una seconda casa e mi ha regalato molto. Sará per questo che, vederla al buio, un po’ mi da il magone…”, scrive Stefano Bettarini.

Quella che si concluderà mercoledì 12 aprile, dunque, sarà la sua prima ed ultima esperienza come inviato dell’Isola dei Famosi 2017?