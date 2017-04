La crisi tra Briatore e la Gregoraci, e altre chicche di gossip

Nella rubrica “Le Chicche di Gossip” del settimanale Chi, la cronaca rosa è assoluta protagonista. Tra le notizie più piccanti di questa settimana, quella secondo cui tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sarebbe finita.

Briatore si consola con gli affari

Flavio Briatore, scomparso da mesi dai profili social della moglie Elisabetta Gregoraci (che ha cancellato le loro foto di coppia), si getta anima e corpo nel lavoro. Quest’ estate aprirà un club Twiga a Mykonos e porterà la celebre pasticceria milanese Cova a Monte Carlo.

Amici in dolce attesa

Il neo giudice di Amici 16 e attore Daniele Liotti aspetta una bambina dalla compagna Scila. Liotti ha un altro figlio, appena maggiorenne, di nome Francesco, nato da una precedente relazione.

Mika verso Sanremo

Il Festival di Sanremo condotto da Maria De Filippi e Carlo Conti è da poco finito, ma il direttore artistico (lo “Stesso Conti, che rimarrà in Rai) sta pensando a chi far condurre la kermesse canora il prossimo anno. In cima ai suoi pensieri c’è a sorpresa, come rivela “Chi”, il cantante Mika per dare un tocco di internazionalità al Festival.

Amici mai più

Ambra Angiolini è tornata single. La storia con il suo Lorenzo Quaglia è giunta al capolinea. Quando lei registra Amici al sabato, lui si gode il weekend a Venezia, E lei ha, inoltre, smesso di seguirlo anche sui social. Dunque: social addio.

Sorrentino farà un film su Berlusconi

In gran segreto il premio Oscar Paolo Sorrentino sta facendo i provini per il film che dedicherà a Silvio Berlusconi. Ma il regista ha difficoltà a trovare un’attrice che interpreti il ruolo di Ramona Badescu. Come mai?

Matt Dillon ama … la danza italiana

Come mai l’attore americano Matt Dillon appena può vola in Italia? Giudice ad Amici nella scorsa puntata, in realtà. Matt è innamorato di una ballerina italiana.

Ornella e Naike verso il “Gf Vip”

Sfumata all’ultimo la trattativa per volare in Honduras all’ Isola dei famosi, Ornelia Muti e la figlia Naike Rivelli saranno invece nella casa della prossima edizione del Grande fratello Vip, condotto da Ilary Blasi e AIfonso Signorini.

C’è chi dice no

Simona Ventura ha bloccato la trattativa per far entrare nella “Casa” più spiata d’Italia il figlio Niccolò. «Troppo giovane, così rischia di bruciarsi», dice la Ventura a “Chi”. Intanto a Selfie – Le cose cambiano il suo nuovo pupillo è quell’ Alex Belli che pare abbia portato via Dayane Mello al suo ex marito, Stefano Bettarini.