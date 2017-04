Naomi Watts fotografata di nascosto in metro da una fan: la sua risposta è… da Oscar!

Naomi Watts meriterebbe il suo primo Oscar (è stata nominata due volte come miglior attrice per le sue performance in “The Impossible” e “21 grammi” ma non è mai riuscita ad aggiudicarsi la statuetta) per la sua performance… metropolitana diventata subito virale.

Tutto è cominciato con una foto rubata durante un tragitto in metro dell’attrice. Una giovane donna, seduta a pochi metri da lei, pensando di passare inosservata le ha scattato una foto e l’ha pubblicata poco dopo sul suo account Instagram. Nello scatto, Naomi Watts sembra totalmente ignara di essere diventata il soggetto di una foto, e pare leggere tranquillamente un libro.

Peccato che, come rivelato poco dopo dalla stessa attrice, Naomi stesse… recitando. Già perché anche tra le mani della protagonista di The Ring era nascosto un cellulare che, guarda caso, stava puntando e fotografando proprio la pendolare ficcanaso che si improvvisava paparazzo!

“Credi di essere tanto sveglia? Ti ho beccata” ha scritto poi Naomi su Instagram, pubblicando la foto della ragazza seduta a qualche metro da lei che impugna il cellulare pensando di avere in mano lo scoop del giorno. Inutile dire che con questa risposta, Naomi è diventata la nuova beniamina del web!