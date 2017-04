Sabrina Ferilli incinta a 53 anni? Le foto del pancino sospetto…

Sabrina Ferilli è incinta del suo compagno Flavio Cattaneo? Secondo rumors non ancora smentiti dall’attrice romana di 53 anni sì, e comincia anche a vedersi.

A paparazzare Sabrina Ferilli in versione “possibile futura mamma” ci ha pensato Diva e Donna, che ha beccato l’attrice in farmacia (guarda caso….). Sabrina è apparsa con forme più morbide del solito, tanto da spingere il settimanale di gossip a titolare con sicurezza l’articolo “Prime foto col pancione”.

Certo di pancione non si può proprio parlare dato che la leggera sporgenza che spunta da sotto la maglia nera potrebbe tranquillamente essere dovuta a qualche pizza in più. Ma finché l’attrice non smentirà la notizia, in fondo, è bello pensare che la Ferilli possa assaporare le gioie della maternità dopo una vita dedicata interamente al lavoro.

Per Sabrina, 53 anni, si tratterebbe del primo figlio. Sarebbe invece il terzo per Flavio Cattaneo.