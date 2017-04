Tina Cipollari finalmente svela la verità: “E’ tutto vero”

Tina Cipollari, dopo mesi di rumors e indiscrezioni, ha finalmente ammesso tutto. La bionda opinionista di Uomini e Donne, nel corso dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, non ha potuto fare altro che ammettere tutto.

TINA CIPOLLARI, LA VERITA’ SUI RITOCCHI

Nelle puntate del trono over di Uomini e Donne, tra Tina Cipollari e Gemma Galgani volano spesso frecciatine al veleno con la bionda opinionista che accusa la dama di essersi rifatta e di comportarsi come una ventenne e Gemma che, invece, punta il dito contro Tina accusandola di essersi rifatta e di non voler ammettere la verità. Dopo mesi, però, oggi è venuto finalmente a galla tutto.

Tina Cipollari, nel corso della nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, ha ammesso di essersi rifatta le labbra. Un “piccolo ritocchino” ha svelato la bionda opinionista che ha aggiunto di essere poi completamente naturale. A confermare le parole della Cipollari è arrivata anche un chirurgo plastico, invitato dalla redazione di Uomini e Donne, per controllare i presunti ritocchi di Tina. Il mistero, dunque, è stato svelato. La Cipollari ha modificato solo leggermente le labbra. Tutto il resto, invece, compreso il naso, è un dono di madre natura.