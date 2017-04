Uomini e Donne, scoppia la bufera: corteggia Rosa Perrotta ma si fa beccare con Garrison

Nuova bufera su Uomini e Donne. Al centro delle polemiche torna il trono rosa che, dopo aver conquistato il pubblico prima con Ludovica Valli e poi con Clarissa Marchese, è finito nuovamente al centro delle critiche. Le due nuove troniste, infatti, Rosa Perrotta e Desireè Popper non riescono a fare breccia nel cuore dei telespettatori che continuano ad avere dubbi sulle loro vere intenzioni.

UOMINI E DONNE, IL CORTEGGIATORE DI ROSA PERROTTA BECCATTO CON GARRISON

Se a Desireè Popper è stato concesso il beneficio del dubbio per la semplicità con cui si è presentata in studio, a Rosa Perrotta non viene perdonato nulla. Dopo essere stata accusata di essere già fidanzata, la tronista salernitana è finita anche nel mirino di Gianni Sperti per la sua conoscenza con Alex Adinolfi con il quale avrebbe un accordo per portare avanti il più possibile il suo trono.

Oggi, però, a finire al centro delle polemiche è il corteggiatore di Rosa Perrotta ovvero Luca Tartaglia, accusato di corteggiarla solo per cercare di ottenere visibilità. Luca, infatti, oltre ad essere un appassionato di musica, ha già un passato nel mondo dello spettacolo avendo recitato in fiction importanti come Pupetta e Il peccato e la vergogna 2. Inoltre, sui social, stanno facendo il giro alcune foto in cui appare in compagnia di Garrison durante un evento mondano. Quali saranno, dunque, le vere intenzioni di Luca?