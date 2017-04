Briatore: “Non so come si faccia a vivere con 1300 euro al mese” – il VIDEO

Ospite del programma di Bianca Berlinguer ‘Cartabianca’, su Raitre, l’imprenditore milionario Flavio Briatore ha parlato di giovani e lavoro. E naturalmente di soldi.

Peccato che le dichiarazioni di Briatore abbiano scatenato non poche polemiche in rete.

Flavio si è scatenato prima di tutto con coloro che si lamentano di dover lasciare la propria famiglia e trasferirsi per trovare lavoro in altre zone d’Italia: “Quando sento che è così difficile esser lontano da casa per un ragazzo di 25 anni penso che sia incredibile… Negli Stati Uniti i ragazzi a 16-17 anni lasciano le famiglie e cercano di trovare una strada loro. Gli italiani che sono arrivati a New York per fare i camerieri e i baristi 8 anni fa in questo momento hanno 12 ristoranti. Ma cosa vuol dire il sacrificio di stare fuori casa? Andare a mangiare tutte le domeniche gli spaghetti con la nonna? Non capisco: allontanarsi dalla mamma, cosa vuol dire? C’è gente che lavora 15-18 ore al giorno in città diverse, e si tratta di ragazzi italiani“.

A chi gli dice che a oggi guadagnare dai 1.200 ai 1.500 euro al mese sia un traguardo, Briatore risponde con stizza: “Non so come uno possa vivere con 1.300 euro al mese, onestamente“.

Inutile dire che in particolare quest’ultima frase è stata presa di mira dal popolo di Twitter, che si è scagliato con ironia contro l’imprenditore.

#Briatore non capisce come si possa vivere con 1300 € al mese.

La #Gregoraci aveva lo stesso dubbio qualche anno fa.

Poi si è innamorata. — Alex Marchesini (@alex_marchesini) 5 aprile 2017

Se #Briatore guadagnasse 1300€ al mese, la #Gregoraci lo avrebbe fanculizzato già da un pezzo! — Franco a 5 Stelle (@frankrosini) 5 aprile 2017

#Briatore: «Non so come si possa vivere con 1300 euro». Tra l’altro senza frodare il fisco, evadere l’iva e truffare lo stato. [@MikusRB] — Arsenale K (@ArsenaleKappa) 6 aprile 2017

#Briatore: “Non so come si posa vivere con 1300 euro al mese”. Manco io: non li ho mai avuti. [@LVIX1 & @MikusRB] — Arsenale K (@ArsenaleKappa) 5 aprile 2017

#Briatore: non so come si possa vivere con 1.300 euro al mese.

Se proprio ci tieni chiedilo alla tua domestica #cartabianca

(@ParzialePaolo) — Capsicum (@CapsicumSatira) 5 aprile 2017