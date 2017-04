Simone Susinna shock su Malena: è bufera a pochi giorni dalla finale dell’Isola dei Famosi 2017

Simone Susinna, a pochi giorni dalla finalissima dell’Isola dei Famosi 2017 che andrà in onda su canale 5 mercoledì, ha deciso di prendere le distanze da Malena che prova un forte interesse per il modello. Simone, però, deluso da Malena che lo ha nominato dopo avergli confessato i suoi sentimenti, non ha nascosto il proprio stato d’animo decidendo di allontanarsi dall’attrice.

SIMONE SUSINNA LONTANO DA MALENA, NANCY COPPOLA SBOTTA

“Sono rimasto deluso anche dalle cose che ha detto Malena su di me. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo dormito insieme, siamo stati un po’ più stretti, un po’ più intimi, ma l’ho fatto anche con tutte le altre ragazze dell’Isola”, ha dichiarato Simone Susinna in un confessionale.

Ad essere particolarmente arrabbiata con la presa di posizione di Simone è, tuttavia, Nancy che prima ha rimproverato Malena, rea di essere troppo presa dal modello – “Ti ho sempre detto di mollarlo. Si è comportato con te allo stesso modo in cui si è comportato con Giulia e Dayane. Te l’avevo già detto, amica mia. Sei troppo presa da Simone e lui non è preso allo stesso modo da te. Lui è abituato alle ragazzine. Tu sei troppo donna, lascia stare. Al posto tuo l’avrei nominato comunque. Ha sputato nel piatto dove ha mangiato” – e poi si è scagliata contro Simone che, stando alle parole di Nancy, si sarebbe allontanato da Malena perchè si vergognerebbe del suo lavoro – “Che c’è, adesso Simone si vergogna perché Malena fa quel mestiere? Allora non doveva dormire insieme a lei”.