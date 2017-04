Bettarini e Dayane Mello, svelata tutta la verità: “Altro che paparazzata, tutto architettato”

Ricordate la famosa foto pubblicata dal settimanale Chi in cui la naufraga Dayane Mello e l’inviato Stefano Bettarini si baciano sulla spiaggia dell’Isola dei Famosi? Quando, eliminata dal reality, Dayane fece ritorno in studio e Alessia Marcuzzi le mostrò lo scatto incriminato, la showgirl finse stupore, come se non sapesse che a pochi passi da lei, quel giorno, ci fosse un paparazzo.

Ma le cose sono andate davvero così? Si è trattato davvero di una paparazzata? Di una foto rubata? Non secondo il giornalista di Chi Gabriele Parpiglia, che su Twitter ha deciso di svelare gli altarini: “Non solo era PIENAMENTE CONSAPEVOLE, non solo chiacchierava con i fotografi sull’isola (i fotografi della produzione), non solo chiacchierava con me, ma la settimana successiva ha posato sempre per CHI e ha rilasciato un’intervista in cui dichiarava di amare Stefano“.

E non è tutto. Ecco cosa rivela il giornalista di gossip: “Immagino che la Mello abbia dimenticato di dire nell’intervista su OGGI che ha scelto di svelare proprio a me, proprio a me (durante una pausa pubblicitaria della trasmissione, mentre stava con l’inviato) di aver tradito Stefano con un giocatore di basket che frequentava da 4 mesi (io per suo rispetto ho evitato di scrivere il tutto, mi dispiaceva. Non è tutto lavoro). Dunque lo frequentava ben rima dell’isola e in parallelo con Balotelli e nel mentre di Bettarini. Tutto documentato, ovviamente”.

Il tweet è naturalmente arrivato anche a Bettarini, che ha preferito optare per un no comment: “Il mio silenzio è solo voglia di silenzio e rispetto per il ‘nulla’“.