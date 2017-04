Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: aria di crisi?

Aria di crisi tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? Dopo i rumors dei mesi scorsi, prontamente smentiti, lo spettro della crisi torna sull’unione tra le ballissima showgirl e l’imprenditore, uniti oltre che dal vincolo matrimoniale anche dal figlio Nathan Falco.

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE, AMORE IN CRISI?

Chi non credeva nell’amore di Elisabetta Gregoriaci e Flavio Briatore ha dovuto immediatamente ricredersi. I due, infatti, non solo si sono sposati ma hanno anche messo su una splendida famiglia con la nascita di Nathan, diventato il centro della vita di entrambi. Elisabetta, infatti, pur continuando a lavorare, non si separa mai dal suo bambino. Anche Flavio Briatore, diventato padre quando non era più un ragazzino, ha imparato a godere di tutte le gioie della apternità. La coppia, inoltre, non ha mai escluso la possibilità di allargare la famiglia regalando a Nathan un fratellino o una sorellina.

Oggi, però, si torna a parlare di crisi. A scatenare nuovamente i rumors sono le foto di Flavio Briatore scomparse dal profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci, sempre molto atttiva sui social. Sul profilo della showgirl, infatti, ci sono le sue foto e quelle di Nathan ma non quelle del marito. Solo un caso o stavolta la crisi è reale? I due, per il momento, restano in silenzio.