Giulia De Lellis: “Le donne curvy non sono un bel vedere” (IL VIDEO)

Un’uscita davvero spiacevole quella della bella Giulia De Lellis che, ospite a Pomeriggio Cinque, si è lasciata scappare un pensiero decisamente impopolare.

È successo durante la puntata di mercoledì, in uno speciale dedicato alla bellezza curvy per il quale erano state invitate anche alcune modelle taglie forti davvero splendide.

Già pochi giorni prima il fidanzato Andrea Damante, ospite dello stesso programma e interrogato sullo stesso argomento, aveva detto la sua: “È un’ostentazione esagerata del curvo, non è proprio bellissimo da vedere. Da vedere in un video, in primo piano, non è bellissimo, non è sexy. Poi, comunque, non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace“.

Giulia ha deciso di dare man forte al compagno, confermando le sue parole: “Loro sono bellissime, hanno dei volti particolari con dei lineamenti bellissimi, ma il grasso non è bello. Per me non è un bel vedere, sinceramente, un colosso con un pancione così, con una coscia che è grande quanto quattro delle mie. Non è un insulto eh, è il mio pensiero“.

Non contenta, rivolgendosi a una ragazza taglia 52 in studio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha osservato: “Si sente sensuale? Ci vuole coraggio”.

Infine, quando anche Costantino Vitagliano si è detto a favore della bellezza curvy, Giulia ha sbottato: “Ma per favore, in vita tua non sei mai stato con una donna così“.

Attaccata ferocemente sui social network durante e dopo la messa in onda della puntata, Giulia De Lellis ha voluto chiarire il suo punto di vista con un video pubblicato su Instagram: “Volevo dire a tutte le ragazze curvy che hanno frainteso il mio messaggio di oggi pomeriggio che io non ho assolutamente nulla contro di loro e che per me la cosa fondamentale è stare a posto con sé stesse quindi, se voi state bene con voi stesse, che ve ne importa del pensiero degli altri?“.