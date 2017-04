Isola dei famosi 2017, i naufraghi tornano in Italia: scoppia la rissa

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017 si preparano a tornare in Italia. La finalissima dell’Isola dei Famosi si svolgerà mercoledì 13 aprile. Per quel giorno, i finalisti Raz Degan, Nancy Coppola ed Eva Grimaldi insieme ai nominati Simone Susinna e Malena dovranno trovarsi già in Italia. Come è già accaduto nelle precedenti edizioni, infatti, la finalissima del reality non si svolgerà in Honduras.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, IL RITORNO DEI NAUFRAGHI

In vista della partenza dall’Honduras, prevista per i prossimi giorni, tutti i naufraghi stanno raccogliendo le proprie cose. Nonostante l’avventura sia ormai giunta al termine, il clima non è assolutamente sereno. La tensione tra gli uomini da una parte e le donne dall’altra si taglia con un coltello. In particolare, tra Nancy Coppola e Simone Susinna, reo di voler essere la copia di Raz, è in atto una vera e propria guerra.

Il clima si è infuocato quando Simone ha rivelato a Raz che le donne non volevano che lui mangiasse. Di fronte alle rivelazioni del modello, Nancy Coppola non ci ha visto più attaccando pesantemente il siciliano. “Tu sei un grande stron**, non servi proprio, sei solo bello!”

Tra i due scoppia una rissa ma Raz Degan interviene portando via Simone. Il nevorsismo, dunque, sale. L’aereo che condurrà i naufraghi in Italia riuscirà a viaggiare senza turbolenze?