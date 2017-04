L’onore e il rispetto 5, anticipazioni terza puntata: agguato a Tonio Fortebracci, patto di sangue tra Ettore e Rosalinda

L’onore e il rispetto 5, la famosa fiction di canale 5, è tornata in tv con l’ultimo, attesissimo capitolo. Il protagonista è ancora lui, Gabriel Garko, che torna a vestire i panni di Tonio Fortebracci, notevolmente cambiato rispetto alle precedenti stagioni. Nel cast ci sono anche Valerio Morigi, Giulia Petrungaro, Bruno Eyron, Daria Baykalova e Bo Derek.

L’ONORE E IL RISPETTO 5, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

Dopo essere fuggito dalla sua prigionia, Tonio Fortebracci comincia a fare i conti con il passato. Privo di memoria, Tonio comincerà a ricordare qualcosa. Di fronte alla fotografia di Antonia, sua figlia, comincerà a ricordare qualcosa.Nella terza puntata, Tonio incontrerà Ettore De Nicola. I due avranno un acceso scontro e si scambieranno reciproche minacce. Dopo aver ricordato il volto di sua figlia, nelle mente di Tonio tornerà anche un codice numerico. Si tratta del codice di sicurezza di un conto segreto in Svizzera in cui, probabilmente, sono custoditi i soldi della mafia e dei segreti scottanti.

Nel frattempo, Ettore e Rosalinda stringeranno un patto di sangue sulla tomba della madre di lui, dando vita ad una spietata vendetta. Il procuratore Trapanese, tuttavia, avrà un acceso scontro con la nipote e minaccerà la ragazza per costringerla a sposare il figlio di un conte solo per affari. La ragazza, però, ha ben altri piani in mente.