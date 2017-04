Uomini e Donne, l’ex tronista annuncia: “Presto saremo in tre”

Cicogna in arrivo per l’amatissima coppia di Uomini e Donne? L’annuncio arriva direttamente dai social network dove l’ex tronista ha annunciato che presto saranno in tre. La dichiarazione ha scatenato subito l’entusiasmo dei fans, ridimensionato poco dopo, da un altro annuncio dell’ex protagonista del programma di Maria De Filippi.

UOMINI E DONNE, L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

“Presto in tre”: con queste parole, Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, ha annunciato su Instagram Stories la lieta notizia. Poco dopo, però, ha aggiunto: “Scusate se non ho risposto a nessuno ma purtroppo ero a fare una visita e…niente, finalmente siamo in tre. Date tutti il benvenuto a questa meraviglia, saluta: è una femminuccia!”, mostrando una graziosa gattina.

Nessun bambino in arrivo, dunque, per Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti che, in attesa di formare una famiglia, dopo essere andati a convivere, fanno le prove con una micetta. Di fronte alle parole di Sonia, i fans si erano immediatamente scatenati ma la cicogna dovrà aspettare ancora un po’.

L’amore tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore, infatti, è ancora giovane. Pur amandosi profondamente e sognando un futuro insieme, la coppia non vuole fare passi azzardati e, prima di mettere al mondo un figlio, vuole essere sicuro che sia la cosa giusta. Nel frattempo si alleneranno con la loro gattina.