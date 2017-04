Isola dei Famosi 2017, il gesto choc di Raz Degan scatena le polemiche

Mancano poche ore per il ritorno in Italia dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017 ma le tensioni tra i naufraghi sono sempre all’ordine del giorno. Raz Degan, il super favorito per la vittoria finale dell’Isola dei Famosi 2017 è così finito al centro di una polemica per un gesto fatto per punire gli altri naufraghi ancora in gioco.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, RAZ DEGAN CONTRO I NAUFRAGHI

Il clima sereno degli scorsi giorni ha rapidamente lasciato spazio nuovamente ai rancori e alle incomprensioni. Raz Degan che dopo essersi riavvicinato al gruppo pensava di poter vivere in serenità gli ultimi giorni di permanenza sull’Isola, ha perà rapidamente cambiato idea decidendo così di buttare un chilo di riso piuttosto che darlo a Simone Susinna, Eva Grimaldi, Nancy Coppola e Malena.

Il motivo? A spiegarlo è stato lo stesso Raz in un confessionale come si legge su Gossip Fanpage: “Ieri notte pensavo di offrire una cena ai naufraghi che sono arrivati fino agli ultimi passi. Il riso in vari punti del mondo è simbolico, rappresenta un’offerta, il modo per dare indietro qualcosa di sé. Stamattina era chiaro il riconoscimento che ho verso questa isola e madre terra, sicuramente non verso di loro. Non saprebbero apprezzarlo. Prima di tuffarmi nel traffico, voglio fare un’offerta a questo posto”.

Il gesto di Raz Degan ha scatenato le polemiche sui social dove molti utenti si sono scagliati contro l’israeliano per aver buttato del cibo. Altri, però, difendono comunque Degan, convinti che abbia tutte le ragioni per averlo fatto.