Mario Serpa emoziona: “Con Claudio Sona la storia più bella della mia vita”. E poi arriva la frecciatina

Dopo Gemma Galgani, Tina Cipollari, Giorgio Manetti e Claudio Sona, Silvia Toffanin, nello studio di Verissimo, ospita Mario Serpa, pronto a replicare alle parole del suo ex fidanzato. Nella puntata odierna del talk show del sabato pomeriggio, Mario Serpa, ai microfoni di Silvia Toffanin, aprirà il suo cuore rivelando alcuni aspetti segreti della sua storia con Claudio.

MARIO SERPA, LA CONFESSIONE A VERISSIMO

“E’ stata la storia più emozionante della mia vita, ma abbiamo messo un punto, basta!”, ha confessato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, deciso a non rinnegare i sentimenti provati.

Quando, però, si parla dei motivi della rottura, Mario Serpa non può fare a meno di lanciare una frecciatina a Claudio Sona: “E’ venuta a mancare un po’ la fiducia da parte mia nei suoi confronti. Sono stato molto male per la fine della nostra storia, ma non si muore per amore, la vita va avanti. Io e Claudio abbiamo caratteri completamente diversi. Usciti da ‘Uomini e Donne’, che è un po’ una favola, da parte mia il sentimento è cresciuto, da parte sua no. Se c’è il sentimento i problemi si risolvono”.

Nessuna possibilità, dunque, di un ritorno di fiamma tra i due. Mario Serpa, infatti, ha dichiarato di non amare le minestre riscaldate.