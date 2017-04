Stefano De Martino, il ballerino nella bufera: “Così gli fai del male”

Stefano De Martino finisce nella bufera. Il ballerino napoletano è stato oggetto di una dura accusa da parte dei Jeremias Rodriguez che, di fronte ad alcune pesanti accuse ricevute dalla sorella Belen, pur senza fare nomi, ha puntato il dito contro il suo ex cognato.

STEFANO DE MARTINO, L’ACCUSA DI JEREMIAS RODRIGUEZ

Jeremias Rodriguez ha deciso di difendere Belen sui social da alcune pesanti accuse. Il fratello della showgirl argentina ha così implicitamente puntato il dito con Stefano De Martino.

“ORA PARLO IO… Forse… ma solo FORSE, io sia un co……, ma di questa cosa sono FIERO E CONVINTO. Non lascerei mai incolpare la madre di mio figlio con ACCUSE false (Scontato sta fare/creare situazioni apposta per far parlare la gente). Fondamentalmente perché il MALE principale lo starei facendo al mio proprio figlio” – si legge su Instagram.

Rispondendo, poi, ad un utente, il piccolo Rodriguez ha aggiunto: “Proteggo le persone che AMO, ma come sempre con la verità ed essendo consapevole di quello che succede veramente, tu invece parli solo perché è gratis. Bacini bella”.

Se Stefano De Martino ha preferito non replicare alle parole dell’ex cognato, i fans lo stanno difendendo sui social ammirando il suo silenzio e il suo modo di comportarsi con Belen e soprattutto con Santiago.