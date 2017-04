Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

IL SEGRETO 10 APRILE

Francisca continua a tramare contro Severo. Camila chiede a Hernando di vivere con serenità la loro storia d’amore mentre Alfonso ed Emilia per distrarre Matias dalla fine della sua storia d’amore con Prado, chiedono a Camila di farlo lavorare nella sua azienda.

IL SEGRETO 11 APRILE

Rafaela è disposta a tutto pur di salvarsi e prende in ostaggio Emilia legandola ad una bomba ad orologeria. Ramiro riesce a disinnescare la bomba mentre Severo si reca alla villa da Francisca per chiederle cosa ha scoperto su Hernando.

IL SEGRETO 12 APRILE

Matias accetta di lavorare per Camila la quale è sempre più felice perchè Hernando ha finalmente deciso di mettere da parte i suoi problemi e vivere con serenità il loro matrimonio.

IL SEGRETO 13 APRILE

Beatriz finalmente riconosce l’uomo che compare nei suoi incubi: si tratta di Hernando. Francisca fa recapitare a Severo un documento che prova che Hernando sapeva dell’attentato a Miel Amarga e non ha fatto nulla per fermarlo.

IL SEGRETO 14 APRILE

Hernando decide di aprire il suo cuore e racconta la sua storia a Rogelia. Emilia e Alfonso leggono sul giornale un articolo in cui viene messa in dubbio la reputazione della locanda. Candela è triste perchè non potrà dare un figlio a Severo mentre Sol e Lucas annunciano che molto presto avranno un bambino.

IL SEGRETO 15 APRILE

Beatriz confessa a Matias di avere degli incubi in cui compare un uomo. Matias capisce che si tratta di Hernando mentre Camila, decisa ad andare in fondo alla faccenda, chiede a Beatriz la sua collaborazione. Severo decide di andare da Hernando per sistemare definitivamente la faccenda.