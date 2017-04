Una vita, anticipazioni dal 10 al 14 aprile: dopo Maximiliano muore ancora Ramon? Le colpe di Casilda

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 10 APRILE

Humildad, dopo alcune esami, viene dimessa dall’ospedale ma ha nei confronti di Mauro un comportamento ostile. Ramon viene sottoposto ad una delicata operazione chirurgica mentre Rosina prepara la salma di Maximiliano per la veglia funebre.

UNA VITA 11 APRILE

Cayetana regala a Teresa un prezioso bracciale e le chiede di aiutarla nel patronato. Mauro indaga sull’attentato e interroga le domestiche. Casilda comincia a capire di aver avuto un ruolo nella vicenda.

UNA VITA 12 APRILE

Humildad capisce di non poter più avere un futuro con Mauro e così decide di tornare in convento. Casilda non si dà pace di aver messo il vaso con la bomba in chiesa ma riesce ad eludere le domande di Mauro. Pablo capisce che Maximiliano aveva dei segreti mentre Teresa decide di aiutare Cayetana nel patronato.

UNA VITA 13 APRILE

Leandro trova il coraggio per andare in ospedale da Victor e comportarsi come un padre premuroso. Ramon supera l’operazione ma non può ancora considerarsi fuori pericolo. In una visione, l’uomo vede Maximiliano che lo esorta a non mollare. Maria Luisa va a sfogarsi con Victor e quando torna dal padre trova il letto vuoto…

UNA VITA 14 APRILE

Casilda, assalita dai sensi di colpa, è convita di essere la responsabile della morte di Maximiliano. La giovane si confida con Lolita la quale le sconsiglia di confessare. Fabiana cerca di mettere in guardia Cayetana da Teresa ma la signora non ha alcun dubbio sulle reali intenzioni della ragazza.