Ballando con le Stelle, Giuliana De Sio: “Io non distruggo cose e persone come fate voi”

La danza del ventre le è costata cara: Giuliana De Sio è stata eliminata da Ballando con le Stelle. Ma cosa è successo subito dopo? A causa di alcuni tweet e di voci di corridoio che hanno cominciato a girare pochi minuti dopo l’eliminazione della concorrente, si è aperto un vero e proprio caso.

Poco dopo la prova, Giuliana De Sio non si è presentata nella Sala delle Stelle, dove avrebbe dovuto attendere insieme agli altri la seconda manche. Dov’era finita?

Secondo alcuni, Giuliana era impegnata a… distruggere il proprio camerino. Lo hanno pubblicamente dichiarato su Twitter anche i giurati Selvaggia Lucarelli (“La De Sio sta distruggendo il camerino. Isteria e gusto per le sceneggiate. Il bello delle donne“) e Ivan Zazzaroni (“Pare che la De Sio stia distruggendo il camerino… That’s all folks“).

Cosa c’era di vero in quelle voci? Secondo la diretta interessata… assolutamente niente. “Non c’è stato alcun camerino distrutto (CHISSA’ PERCHé questa è una classica fantasia dei gay, la diva che distrugge i camerini come in un film degli anni cinquanta) – ha scritto su Facebook la De Sio – Non distruggo le cose degli altri e nemmeno cerco di distruggere esseri umani come state facendo voi con me in questa trasmissione raccontando bugie. Per la cronaca ero in infermeria e attendevo in mutande che mi riportassero il vestito per l’esibizione che era stato cucito troppo stretto. Sul mio stato d’animo non dico niente. Come ho detto in diretta “mi piaccio di più quando taccio” e in questa trasmissione ho quasi sempre solo taciuto e ballato (almeno ci ho provato)“.