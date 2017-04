Bradley Cooper e Irina Shayk sono diventati genitori per la prima volta. Secondo quanto riporta People, la splendida modella russa avrebbe partorito a fine marzo. La coppia, tuttavia, avrebbe deciso di mantenere segreto il lieto evento per godersi in totale serenità il momento di felicità.

BRADLEY COOPER E IRINA SHAYK GENITORI

Bradley Cooper e Irina Shayk formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Lui, 42 anni, attore e amatissimo dalle donne, lei 31 anni e affermata modella, tra le più belle al mondo, si frequentano dal 2015. La loro storia è iniziata dopo la fine della lunga relazione tra Irina e Cristiano Ronaldo con cui sembrava in procinto di convolare a giuste nozze.

Finito l’amore con il campione portoghese, Irina Shayk ha ritrovato la serenità accanto a Bradley Cooper con il quale le cose sono diventate subito importanti. Dopo i problemi iniziali per il forte legame tra l’attore e la madre, tutto è andato a posto. Oggi, Bradley Cooper e Irina Shayk sono una coppia felice e serena. Del parto della modella si sa tuttavia davvero poco. La coppia, infatti, ha deciso di non rivelare il sesso e il nome del primo figlio che, sicuramente, sarà bellissimo con due genitori così.