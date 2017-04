Claudio Sona e Mario Serpa di nuovo insieme per Maria De Filippi

Sono stati gli (amati) protagonisti del primo Trono Gay della storia di Uomini e Donne. Il loro amore è nato sullo schermo, tra petali e palloncini rosa, per poi spegnersi a telecamere spente per motivi che ancora non sono del tutto chiari ai fan della coppia.

E forse finalmente le curiosità di questi ultimi verranno soddisfatte dato che tra poche puntate di Uomini e Donne ce ne sarà una completamente dedicata all’ex coppia. “Mario e Claudio presto saranno ospiti da noi per fare due chiacchiere insieme” ha annunciato su Facebook un’autrice del programma, Raffaella Mennoia, con gran gioia dei telespettatori.

La Mennoia ha anche rivelato che l’attesissima puntata Speciale Coppie di Uomini e Donne andrà in onda mercoledì 12 aprile. La puntata sarà condotta da Tina Cipollari e ospiterà: