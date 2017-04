Isola dei Famosi, Eva Grimaldi squalificata? Spunta il video shock contro Raz Degan

Eva Grimaldi rischia la squalifica a poche ore dalla finalissima dell’Isola dei Famosi 2017? E’ quello che stanno chiedendo i fans di Raz Degan dopo aver visto un gesto fatto dall’attrice nei confronti dell’israeliano e che sta facendo molto rumore.

ISOLA DEI FAMOSI, IL GESTO DI EVA GRIMALGI CONTRO RAZ DEGAN

Tra Eva Grimaldi e Raz Degan non scorre buon sangue. I due hanno ricominciato a litigare sin dal primo giorno e con il ritorno di Eva in gara il clima si è nuovamente infuocato. L’attrice, determinata a conquistare la vittoria, per tutta la settimana, ha cercato di provocare Degan inculcandogli il dubbio che Simone Susinna sia più amato di lui. L’israeliano, però, finora è comunque riuscito a mantenere la sua serenità al punto che a perdere la testa sarebbe stata la stessa Eva Grimaldi.

Su Facebook è infatti spuntato un video in cui Eva Grimaldi compie un brutto gesto nei confronti dell’ex compagno di Paola Barale. I fans di Raz sono già sul piede di guerra e chiedono alla produzione dell’Isola dei Famosi di prendere provvedimenti nei confronti dell’attrice.

Eva, dunque, rischia davvero di non concorrere più per la vittoria finale? Lo scopriremo mercoledì 12 aprile, giorno della finalissima del reality show. Cliccate qui per vedere il video.