Il marito muore in diretta: la reazione shock della conduttrice del TG (VIDEO)

Una notizia tristissima in molti sensi quella data dall’agenzia PTI, che ha raccontato l’incredibile reazione avuta in diretta dalla conduttrice di un telegiornale quando ha appreso che il marito era appena morto.

È successo in India, in una tv privata IBC24 dello Stato di Chhattisgarh. La protagonista della vicenda è la nota anchorwoman locale Supreet Kaur che, mentre conduceva come ogni giorno da 8 anni la sua striscia quotidiana di telegiornale, ha appreso in diretta che il marito Harshad Gawde era appena morto in un incidente.

A un certo punto, infatti, la donna è stata interrotta da una breaking news di un incidente stradale avvenuto vicino a Mahasamund in cui erano morte tre persone. Un collaboratore dell’emittente, inviato sul posto, è intervenuto in diretta descrivendo il SUV su cui viaggiavano le vittime e l’aspetto di queste ultime, senza fare nomi. Ma Supreet Kaur ha subito capito che una di loro era, appunto, il marito.

La giornalista, pur essendo ovviamente sconvolta dalla notizia, ha mantenuto un aplomb impeccabile ed è riuscita a portare a termine il suo compito professionale senza intoppi, andando avanti a leggere le notizie per altri 10 minuti. Poi ha chiamato il collaboratore dell’emittente e ha avuto conferma di ciò che più temeva: il marito era tra le vittime accertate dell’incidente. Solo a quel punto la donna è scoppiata in lacrime.