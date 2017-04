Martina Stella pronta ad allargare la famiglia: “Un figlio dopo Ballando con le stelle”

Martina Stella sta vivendo un periodo positivo della sua vita. Ancora impegnata a Ballando con le stelle, nonostante l’eliminazione, l’attrice in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente non nasconde il desiderio di allargare la famiglia regalando un fratellino o una sorellina alla piccola Ginevra.

MARTINA STELLA PENSA AL SECONDO FIGLIO

“Voglio riprendere la mia vita privata in mano. Vorrei fare un viaggio con mio marito. Tra i nostri sogni c’è quello di avere un bambino. Ginevra me lo chiede spesso, vorrebbe una sorellina con la quale giocare. È arrivato il momento di accontentarla”, ha raccontato Martina Stella.

Con il marito Andrea Manfredonia c’è stato un lungo corteggiamento: “Andrea è entrato nella nostra vita in punta di piedi, con grande rispetto e sensibilità. Prima di strapparmi un invito a cena noi due da soli ha dovuto pazientare mesi, perché tra il lavoro e Ginevra ne avevo sempre una. Uscivo da una storia importante, non volevo un diversivo alla solitudine, non cercavo nulla. Se doveva essere, volevo che avesse basi solide per il futuro”.

Oggi, la coppia ha coronato il sogno d’amore con il matrimonio riuscendo a creare una splendida famiglia che, presto, potrebbe accogliere un nuovo arrivato. La cicogna, dunque, arriverà entro l’anno?